Первую прививку от COVID-19 сделали более 13 миллионов россиян

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Первую прививку от коронавируса сделали 13,4 миллиона россиян. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова в четверг, 6 мая.

— На сегодняшний день вакцинировано 13,4 миллиона человек первым комплектом, и 9,4 миллиона человек — вторым комплектом, то есть полностью, — приводит слова Голиковой РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что продление майских праздников улучшило ситуацию с COVID-19 в России.

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