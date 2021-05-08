Тунис введет локдаун из-за коронавируса на неделю

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Тунис на семь дней вводит полный локдаун для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил премьер-министр страны Хишам Машиши.

По его словам, карантин в стране продлится с 9 по 16 мая. Власти призвали граждан соблюдать ограничительные меры и воздержаться от празднования Ураза-байрама.

МВД Туниса сообщило, что в период локдауна запрещено проводить семейные, культурные и спортивные мероприятия. Кроме того, будут закрыты места отдыха, парки и магазины. Границы популярного курорта также будут закрыты, передает радиостанция Mosaique FM.

По последним данным, в Тунисе выявлено 317 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались от инфекции 11 тысяч человек.

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