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Тунис введет локдаун из-за коронавируса на неделю
Фото: pixabay.com

Тунис введет локдаун из-за коронавируса на неделю

Виктория Родимкина

В мире

Тунис на семь дней вводит полный локдаун для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил премьер-министр страны Хишам Машиши.

По его словам, карантин в стране продлится с 9 по 16 мая. Власти призвали граждан соблюдать ограничительные меры и воздержаться от празднования Ураза-байрама.

МВД Туниса сообщило, что в период локдауна запрещено проводить семейные, культурные и спортивные мероприятия. Кроме того, будут закрыты места отдыха, парки и магазины. Границы популярного курорта также будут закрыты, передает радиостанция Mosaique FM.

По последним данным, в Тунисе выявлено 317 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались от инфекции 11 тысяч человек.

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