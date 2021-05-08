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Представитель ВОЗ в России заявила об острой фазе пандемии
Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Представитель ВОЗ в России заявила об острой фазе пандемии

Кирилл Николаев

В мире

В мире по-прежнему наблюдается острая фаза коронавирусной инфекции. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, общая ситуация с коронавирусом в мире не улучшилась. Показатели заболеваемости вызывают беспокойство.

— Траектория, которую мы наблюдаем во многих странах, вызывает невероятное беспокойство, поскольку уже более двух месяцев подряд растет заболеваемость во всем мире, —приводит слова Вуйнович РЕН ТВ.

Представитель ВОЗ в России считает, что окончание пандемии зависит от коллективных мер безопасности на индивидуальном, национальном и международном уровнях. По мнению Вуйнович, странам следует поэтапно открывать свои границы.

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