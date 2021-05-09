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Мурашко заявил о наличии у России индийского штамма коронавируса
Фото: пресс-служба Совфеда

Мурашко заявил о наличии у России индийского штамма коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

В России есть индийский штамм коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в воскресенье, 9 мая

— У нас есть штамм индийский коронавируса, — сказал министр.

Он также отметил, что к вакцине «Спутник Лайт» проявляется большой интерес, сообщает РИА Новости.

Однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрировали в России 6 мая. Это четвертый российский препарат от COVID-19. Эффективность вакцины оценили в 79,4 процента.

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пандемиякоронавирусМихаил Мурашко
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