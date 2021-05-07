Около миллиона доз вакцины «ЭпиВакКорона» отправили в регионы России

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Чуть менее миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» были отправлены в регионы Российской Федерации. Об этом сообщила заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

— В регионы отправлено немногим менее миллиона доз, — заявила Непомнящих в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее сообщалось, что вакцину «ЭпиВакКорона» могут начать делать в три этапа. Согласно итогам экспериментов на животных, таким образом увеличиваются количество антител и продолжительность иммунитета.

Как отметил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра «Вектор» Александр Рыжиков, после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» более чем у 90 процентов человек вырабатываются антитела к коронавирусу.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Эксперт рассказал, как создать вакцину от COVID-19 за две недели