Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Около миллиона доз вакцины «ЭпиВакКорона» отправили в регионы России
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Около миллиона доз вакцины «ЭпиВакКорона» отправили в регионы России

Анастасия Колоскова

Здоровье

Чуть менее миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» были отправлены в регионы Российской Федерации. Об этом сообщила заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

— В регионы отправлено немногим менее миллиона доз, — заявила Непомнящих в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее сообщалось, что вакцину «ЭпиВакКорона» могут начать делать в три этапа. Согласно итогам экспериментов на животных, таким образом увеличиваются количество антител и продолжительность иммунитета.

Как отметил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра «Вектор» Александр Рыжиков, после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» более чем у 90 процентов человек вырабатываются антитела к коронавирусу.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Эксперт рассказал, как создать вакцину от COVID-19 за две недели

вакцинароссийская вакцина«ЭпиВакКорона»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Между Палестиной и Израилем: можно ли усидеть на двух стульях

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Камран Гасанов
Камран Гасанов

День Аль-Кудс: как решить палестинский вопрос

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Простите, часовню тоже я развалил?»: кто взорвал склады в Болгарии

Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Все мнения
О проекте