Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врач перечислил заболевания, осложняющие острый период COVID-19
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Врач перечислил заболевания, осложняющие острый период COVID-19

Евгения Владимирова

Здоровье

Главный внештатный невролог Минздрава РФ Михаил Мартынов рассказал, какие заболевания могут усугубить течение COVID-19. Среди них церебральный инсульт, инфекционные заболевания центральной нервной системы и аутоиммунные поражения.

— Развитие этих осложнений утяжеляет течение собственно коронавирусной инфекции и создает дополнительную угрозу восстановлению неврологических функций и даже жизни пациента, — сообщил Мартынов.

По данным статистики, сосудистые осложнения в виде церебральных инсультов у больных коронавирусом случаются в восемь раз чаще, чем у заболевших гриппом. Мартынов подчеркнул важность вакцинации от COVID-19, передают «Известия».

Ранее эксперты рассказали, как избежать уменьшения уровня антител к COVID-19.

Читайте также: Флеболог объяснил, как избежать образования варикоза

болезньпрофилактика болезникоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Сухов
Евгений Сухов

Улей на балконе — новое городское хобби

Марина Жигулина
Марина Жигулина

Бич XXI века: как справиться с выгоранием

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети и деньги: почему за оценки платить нельзя

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как работать меньше, а жить лучше: российский рецепт

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Два часа в неделю, глядя в потолок: почему лениться полезно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Все мнения
О проекте