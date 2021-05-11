Врач перечислил заболевания, осложняющие острый период COVID-19

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Главный внештатный невролог Минздрава РФ Михаил Мартынов рассказал, какие заболевания могут усугубить течение COVID-19. Среди них церебральный инсульт, инфекционные заболевания центральной нервной системы и аутоиммунные поражения.

— Развитие этих осложнений утяжеляет течение собственно коронавирусной инфекции и создает дополнительную угрозу восстановлению неврологических функций и даже жизни пациента, — сообщил Мартынов.

По данным статистики, сосудистые осложнения в виде церебральных инсультов у больных коронавирусом случаются в восемь раз чаще, чем у заболевших гриппом. Мартынов подчеркнул важность вакцинации от COVID-19, передают «Известия».

Ранее эксперты рассказали, как избежать уменьшения уровня антител к COVID-19.

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