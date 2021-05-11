Флеболог объяснил, как избежать образования варикоза

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Медики считают, что тромбы могут появляться в человеческом организме из-за последствий перенесенного коронавируса, а также из-за малоподвижного образа жизни. Врач флеболог Федор Шпаченко объяснил, как обезопасить себя от болезней сосудов ног.

Эксперт подтвердил мнение о том, что чаще всего проблемы с венами появляются о тех, кто ведет сидячий или малоподвижный образ жизни. Поэтому, чтобы избежать подобных проблем, он советует умеренно заниматься спортом.

— Долго сидеть без движений — нельзя. Дело в том, что длительное пребывание в статическом положении может быть опасным для вен, чаще всего люди сидят по несколько часов, — пояснил флеболог.

Как правило, многие люди страдают излишним весом, что тоже приводит к застою венозной крови в нижних конечностях. Как пояснил доктор, после родов у половины женщин возникает проявление варикозного расширения вен — телеангиэктазия, в виде сосудистых звездочек или ретикулярных вен, отмечает Nation News. Варикоз может стать последствием длительного ношения тяжестей. Негативно влияет на венозный тонус и алкоголь.

— Одним из основных факторов возникновения варикоза является плоскостопие, — добавил Федор Шпаченко.

По его словам, статистически доказано, что если у человека есть поперечное плоскостопие, то вероятность возникновения у него варикозного расширения вен гораздо выше.

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