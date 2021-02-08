Врач назвал необычную пользу капроновых колготок

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Колготки могут послужить хорошей профилактикой от варикоза. Об этом сообщает издание New Inform.

Существует расхожее мнение о том, что капроновые колготки негативно сказываются на здоровье вен. Это утверждение опроверг флеболог Амиран Демуров. По словам эксперта, данный предмет женской одежды способен улучшать циркуляцию крови. Уточняется, что это происходит благодаря небольшому давлению на кожу.

Как пояснил эксперт, даже в том случае, когда женщина носит колготки не больше четырех часов в день, вреда для кровообращения ее организму нет.

— Если речь не идет об аллергии на капрон, нельзя говорить о вреде этих колготок, — отметил Демуров.

Он добавил, что эта деталь гардероба не настолько утягивает ноги, чтобы передавить крупные магистрали вен или артерий. Вместе с тем сетчатые капроновые колготки согревают в холодную погоду за счет сохранения прослойки воздуха между тканью и кожей.

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