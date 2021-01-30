Ирина Слуцкая рассказала, зачем фигуристы натягивают колготки на коньки
Чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, зачем фигуристам нужно натягивать колготки на коньки во время выступлений. По ее словам, делается это не только для красоты и эстетики.
По ее словам, колготки не позволяют шнуркам болтаться. Также колготки скрывают повреждения на коньках.
— Ботинки — это рабочие лошадки фигуриста, поэтому за сезон они сильно царапаются и бьются. Чтобы скрыть обшарпанный вид, кто-то их подкрашивает, а кто-то натягивает на них колготки, — написала Слуцкая в своем Instagram-аккаунте.
Подписчики решили задать несколько вопросов в комментариях.
«А как они держатся на коньках и не сползают?»; «Как у фигуристов не кружится голова при выполнении некоторых элементов», — поинтересовались поклонники под постом.
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