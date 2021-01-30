Ирина Слуцкая рассказала, зачем фигуристы натягивают колготки на коньки

Фото: www.instagram.com/slutskayaofficial/Официальный аккаунт Ирины Слуцкой в Instagram

Чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, зачем фигуристам нужно натягивать колготки на коньки во время выступлений. По ее словам, делается это не только для красоты и эстетики.

По ее словам, колготки не позволяют шнуркам болтаться. Также колготки скрывают повреждения на коньках.

— Ботинки — это рабочие лошадки фигуриста, поэтому за сезон они сильно царапаются и бьются. Чтобы скрыть обшарпанный вид, кто-то их подкрашивает, а кто-то натягивает на них колготки, — написала Слуцкая в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики решили задать несколько вопросов в комментариях.

«А как они держатся на коньках и не сползают?»; «Как у фигуристов не кружится голова при выполнении некоторых элементов», — поинтересовались поклонники под постом.

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