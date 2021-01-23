Ирина Слуцкая раскрыла судьбу брошенных на лед подарков для фигуристов

/ Фото: instagram.com/slutskayaofficial/

Заслуженная фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, что происходит с игрушками, цветами и другими подарками, которые бросают на лед. Этим она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Спортсменка опубликовала архивное фото, где она сидит среди множества игрушек. Свой пост Слуцкая назвала «рубрикой «Мифов на льду». Так, по ее словам, все подарки выступающие забирают себе.

— Что-то остается дома или становится своего рода талисманом, что-то «переезжает» к друзьям-знакомым, —уточнила Слуцкая.

Кроме того, спортсменка добавила, что некоторые игрушки отдают сиротам. Иногда дети сами забирают их со льда, берут то, что понравится больше всего. Также она рассказала, что среди подарков могут попасться даже дорогостоящие — например, бриллианты.

Читайте также: Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимой болезни