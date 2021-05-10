Владимир Путин рассказал о последствиях прививки от COVID-19

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин сообщил о последствиях сделанной им прививки от COVID-19. Об этом в понедельник, 10 мая, глава государства рассказал в эфире федерального канала.

По словам президента, после вакцинации у него наблюдаются хорошие медицинские показатели.

— Вы сказали об этих титрах, сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности — он у меня 15 оказался. И как врачи сказали, это результат хороший, — сказал президент в эфире телеканала «Россия 24».

Также Путин отметил необходимость продолжения кампании по вакцинации населения и призвал соблюдать эпидемиологические нормы.

Ранее президент России заявил, что ситуация с вакцинацией населения в России стабильна. На данный момент от COVID-19 в России привилось около 21 миллиона человек

Напомним, Владимир Путин сделал первый укол российской вакцины от коронавируса 23 марта, второй — 14 апреля. После вакцинации президент сказал, что чувствует себя хорошо. Президент на стал уточнять какой именно российской вакциной привился.

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