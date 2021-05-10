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Путин заявил, что ситуация с вакцинацией населения в России стабильна
Фото: Администрация президента РФ

Путин заявил, что ситуация с вакцинацией населения в России стабильна

Илья Ашуров

Внутренняя политика

Процесс вакцинации населения России от COVID-19 развивается стабильно. Об этом в понедельник, 10 мая, рассказал президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, для преодоления пандемии следует продолжать тестирование на коронавирус, а также активно вакцинировать население. При этом важно придерживаться ранее выработанных врачами эпидемиологических норм.

— Ни в коем случае нельзя пренебрегать рекомендациями: нужно соблюдать масочный режим, соблюдать и другие требования. Только в этом случае нас ждет успех. А в том, что он будет, я не сомневаюсь, — цитирует президента РИА Новости.

Также Владимир Путин отметил, что на данный момент от COVID-19 в России привилось около 21 миллиона человек.

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вакцинацияВладимир Путинкоронавирус
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