Российскую вакцину «Спутник V» могут поставить в Германию в июне

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия продолжает с Германией переговоры о закупке Берлином вакцины «Спутник V», препарат могут поставить в июне 2021 года. Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций.

Ранее газета Bild сообщала, что Германия и Россия зашли в тупик по переговорам о покупке «Спутника V». В фонде опровергли данную информацию.

— Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационной кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее газета опубликовала 15 материалов с неподтвержденной информацией о российском препарате. В фонде добавили, что таким образом европейские политики могут оказывать давление на Европейское агентство лекарственных средств, пишет Интерфакс.

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