Путин и Алиев договорились усилить российско-азербайджанское взаимодействие

Фото: Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора подтвердили обоюдный настрой на наращивание взаимодействия и условились о контактах на разных уровнях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в понедельник, 10 мая.

Лидеры двух стран также поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. При этом президенты отметили, что страны чтут память о подвиге солдат и благодарны ветеранам, проявившим героизм и отвагу.

В Москве 9 мая прошел парад Победы, в котором поучаствовали около 12 тысяч военнослужащих, было задействовано более 190 образцов военной техники, а также военная авиация.

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