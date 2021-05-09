Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями в День Победы
Президент России Владимир Путин провел с президентом Белоруссии Александром Лукашенко телефонные переговоры, в ходе которых лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы. Об этом говорится на сайте Кремля.
Путин и Лукашенко пообщались в воскресенье, 9 мая. Президенты отметили, что в России и Белоруссии уважают и помнят предков, которые участвовали в войне и трудились в тылу, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, во время телефонного разговора Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы сотрудничества и укрепления двусторонних отношений.
Ранее стало известно, что Путин обсудил с ветераном ВОВ Марией Фаустовой.
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