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Армен Саркисян возложил цветы к могилам военных армянского происхождения в Москве
Армен Саркисян / Фото: Официальный сайт президента Армении

Армен Саркисян возложил цветы к могилам военных армянского происхождения в Москве

Анастасия Волоснова

Общество

Президент Армении Армен Саркисян возложил в Москве цветы к могилам известных военных армянского происхождения в День Победы, 9 мая. Об этом рассказали в пресс-службе армянского лидера.

Уточняется, что Саркисянвместе с супругой посетил Красную площадь. Президент возложил венок на месте захоронения урны с прахом дважды героя Советского Союза, маршала Советского Союза Ованеса Баграмяна.

Кроме того, глава государства посетил Новодевичье и Троекуровское кладбища, где также возложил цветы к могилам военных и государственных деятелей армянского происхождения, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что копию Знамени Победы развернули на МКС в честь 9 Мая.

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День ПобедыАрменияпрезиденты
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