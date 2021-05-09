Копию Знамени Победы развернули на МКС в честь 9 Мая

Фото: Telegram-канал Роскосмос

В День Победы, 9 мая, российский космонавт Олег Новицкий, который находится на борту Международной космической станции (МКС), присоединился к онлайн-акции «Бессмертный полк». Об этом говорится в Telegram-канале Роскосмоса.

Кроме того, космонавт развернул на МКС копию Знамени Победы, уточнили в корпорации.

На опубликованных снимках видно, как Новицкий стоит на космической станции, а рядом с ним в невесомости парит ноутбук с фотографиями ветеранов. За спиной космонавта повесили копию Знамени Победы.

Ранее сообщалось, что число участников онлайн-акции «Бессмертный полк» увеличилось в два раза.

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