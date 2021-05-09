Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Копию Знамени Победы развернули на МКС в честь 9 Мая
Фото: Telegram-канал Роскосмос

Копию Знамени Победы развернули на МКС в честь 9 Мая

Анастасия Волоснова

Общество

В День Победы, 9 мая, российский космонавт Олег Новицкий, который находится на борту Международной космической станции (МКС), присоединился к онлайн-акции «Бессмертный полк». Об этом говорится в Telegram-канале Роскосмоса.

Кроме того, космонавт развернул на МКС копию Знамени Победы, уточнили в корпорации.

На опубликованных снимках видно, как Новицкий стоит на космической станции, а рядом с ним в невесомости парит ноутбук с фотографиями ветеранов. За спиной космонавта повесили копию Знамени Победы.

Ранее сообщалось, что число участников онлайн-акции «Бессмертный полк» увеличилось в два раза.

Читайте также: Массивные кибератаки совершили на сайт онлайн-шествия «Бессмертного полка»

МКСкосмонавтДень Победы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Два часа в неделю, глядя в потолок: почему лениться полезно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Все мнения
О проекте