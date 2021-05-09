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Массивные кибератаки совершили на сайт онлайн-шествия «Бессмертного полка»
Фото: pixabay.com/Lukas

Массивные кибератаки совершили на сайт онлайн-шествия «Бессмертного полка»

Анастасия Волоснова

Общество

Массивные хакерские атаки совершили на сайт онлайн-шествия «Бессмертного полка» во время акции в День Победы, 9 мая. Об этом рассказали в пресс-службе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

Онлайн-акция «Бессмертный полк» началась во всех регионах России в 15:00 по местному времени. Отмечается, что были выявлены три DDoS-атаки и шесть веб-атак.

Из-за атак работа сайта была временно приостановлена.

— Организаторы проекта приносят извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю Бессмертного полка онлайн — это вынужденное решение, — говорится в сообщении.

Уточняется, что были пресечены попытки размещения портретов нацистов во время онлайн-акции. В пресс-службе добавили, что передадут в Следственный комитет данные о людях, которые пытались разместить онлайн-портреты нацистских преступников, пишет РИА Новости.

Читайте также: Число участников онлайн-акции «Бессмертный полк» увеличилось в два раза

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