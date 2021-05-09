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Число участников онлайн-акции «Бессмертный полк» увеличилось в два раза
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Число участников онлайн-акции «Бессмертный полк» увеличилось в два раза

Анастасия Волоснова

Общество

В 2021 году число желающих принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк» увеличилось на 2,5 миллиона человек. Об этом рассказали в пресс-службе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

Уточняется, что в 2020 году к трансляции присоединились также более 2,5 миллиона человек, поэтому общее число участников за два года выросло до пяти миллионов человек.

Акция началась во всех регионах России в воскресенье, 9 мая, в 15:00 по местному времени, пишет РИА Новости.

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память«Бессмертный полк»война
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