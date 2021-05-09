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Портрет деда Зеленского принесли на «Бессмертный полк» в Донбассе
Фото: Вечерняя Москва

Портрет деда Зеленского принесли на «Бессмертный полк» в Донбассе

Анастасия Волоснова

В мире

На акцию «Бессмертный полк» в Донбассе вынесли портрет деда президента Украины Владимира Зеленского. С плакатом прошла общественный деятель и правовед Татьяна Монтян.

Уточняется, что женщина пришла в центр города на акцию с портретом деда Зеленского, которого зовут Семен.

— Пусть хоть дедушка прогуляется в «Бессмертном полку», пока его внук устраивает шабаш СС «Галичина» посреди Киева, — заявила Монтян.

В центре Киева неделю назад прошел марш украинских националистов в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина», пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что онлайн-акция «Бессмертный полк» началась в Москве.

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«Бессмертный полк»Владимир ЗеленскийДонбасс
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