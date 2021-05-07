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Глава ЛНР назвал ситуацию в Донбассе настоящей гражданской войной
Фото: Официальный сайт администрации города Луганска

Глава ЛНР назвал ситуацию в Донбассе настоящей гражданской войной

Полина Долганова

Внешняя политика

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал конфликт на Украине «настоящей гражданской войной».

— И по-другому расценивать, я считаю, это абсолютно невозможно, потому что по большому счету, как говорится, согласно тем же Минским соглашениям, де-юре мы являемся гражданами Украины на сегодняшний день, — сказал Пасечник в интервью РИА Новости.

По его словам, вооруженные силы Украины стреляют по своим же гражданам. Причиной этому служит несогласие ЛНР с той политикой, которую незаконно пытались навязать власти страны.

— Мы не согласились, что доминирующим началом должен быть фашизм. Мы не согласились, что нам необходимо переписывать нашу историю. Мы не согласились с тем, что нам надо однозначно забыть русский язык и прекратить дружить с Россией, — добавил политик.

Он также добавил, что Луганск, наоборот, всегда стремился сохранить свою идентичность и дружбу с РФ.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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