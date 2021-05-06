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Белый дом поддержал вступление Украины в НАТО
Фото: Whitehouse

Белый дом поддержал вступление Украины в НАТО

Иван Юминов

В мире

США поддерживают стремление Украины стать частью НАТО. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в четверг, 6 мая.

— Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности, — приводит слова Жан-Пьер РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена помочь Украине вступить в НАТО «не только на словах».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: НАТО обсудит увеличение российского военного потенциала в Арктике на июньском саммите

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