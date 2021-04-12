Зеленский попросил Байдена помочь Украине вступить в НАТО «не только на словах»

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США должны увеличить объем военной поддержки Киеву и поспособствовать вступлению страны в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 12 апреля.

— Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту. Больше оружия, больше денег на борьбу, — пояснил украинский президент.

США должны оказывать еще большую помощь и «не только на словах». Украинским военным в Донбассе важно осознавать поддержку Запада, передает слова Зеленского телеканал CNN.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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