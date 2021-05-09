Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пашинян заявил, что «вражда с турками» должна быть управляемой
Фото: primeminister.am

Пашинян заявил, что «вражда с турками» должна быть управляемой

Анастасия Волоснова

В мире

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что «вражда с турками» должна быть управляемой. Соответствующий ролик со встречи политика с жителями города Мартуни Гегаркуникской области был опубликован на странице Пашиняна в Facebook.

По его словам, правительство не допустит того, чтобы вражда с турками стала неуправляемой. Пашинян отметил, что жители Армении должны оставить своим детям мирный и стабильный регион.

— Не знаю, кто искусственно подбросил эту тему. Якобы выдумали вопрос: «Мы враги с турками или нет?». Конечно мы враги с турками, и это не потому, что кто-то об этом говорит. Но эта вражда должна быть управляемой, — отметил Пашинян

Напомним, граница между Арменией и Турцией закрыта с 1993 года, а дипломатические отношения между странами не ведутся из-за геноцида армян в 1915 году в Османской империи.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подает в отставку для проведения парламентских выборов. По его словам, он продолжит исполнять свои обязанности в полном объеме до дня выборов.

Читайте также: Акция протеста проходит у генпрокуратуры в Ереване

властиАрменияНикол Пашинян
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Два часа в неделю, глядя в потолок: почему лениться полезно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Все мнения
О проекте