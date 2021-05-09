Фото: primeminister.am

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что «вражда с турками» должна быть управляемой. Соответствующий ролик со встречи политика с жителями города Мартуни Гегаркуникской области был опубликован на странице Пашиняна в Facebook.

По его словам, правительство не допустит того, чтобы вражда с турками стала неуправляемой. Пашинян отметил, что жители Армении должны оставить своим детям мирный и стабильный регион.

— Не знаю, кто искусственно подбросил эту тему. Якобы выдумали вопрос: «Мы враги с турками или нет?». Конечно мы враги с турками, и это не потому, что кто-то об этом говорит. Но эта вражда должна быть управляемой, — отметил Пашинян

Напомним, граница между Арменией и Турцией закрыта с 1993 года, а дипломатические отношения между странами не ведутся из-за геноцида армян в 1915 году в Османской империи.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подает в отставку для проведения парламентских выборов. По его словам, он продолжит исполнять свои обязанности в полном объеме до дня выборов.

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