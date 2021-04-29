Акция протеста проходит у генпрокуратуры в Ереване

Фото: РИА Новости / Асатур Есаянц

Акция протеста, организованная оппозиционной партией «Дашнакцутюн», проходит в четверг, 29 апреля, у здания генпрокуратуры Армении в Ереване.

РИА Новости сообщает, что здание оцеплено полицией.

Накануне в партии заявили, что сотрудники полиции превратились в инструмент для репрессий, выполняющий указания главы правительства Никола Пашиняна.

Ранее адвокат Беник Галстян сообщил об аресте племянника бывшего министра экономики Армении, представителя оппозиционной партии Арцвика Минасяна — Айка Экимяна.

Напомним, 25 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подает в отставку для проведения парламентских выборов. По его словам, он продолжит исполнять свои обязанности в полном объеме до дня выборов.

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