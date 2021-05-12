Эпидемиолог объяснил важность правильного ношения масок в общественных местах

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Советский и российский врач, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров прокомментировал последние данные Роспотребнадзора о заболеваемости COVID-19.

— Пока единственным критерием оценки опасности остается смертность от пневмонии, так как коронавирусная инфекция проявляется через нее. С начала 2020 года данные по пневмонии показывали, что число смертей от нее в пределах допустимого, — объяснил эксперт.

При этом он добавил, что с мая эти сведения перестали публиковать, в связи с тем, что уровень смертности по сравнению с прошлым годом не изменился. По информации надзорного ведомства, пороги не были превышены, в России сохраняется нормальная эпидемиологическая обстановка.

По мнению врача, неправильно соблюдаемый масочный режим не дает достаточного желаемого результата. Поэтому крайне важно продолжать носить маски, отмечает ФАН. Он также добавил, что в данном вопросе очень важно каждые два часа менять одноразовые медицинские маски, а не носить одну и ту же маску в течение полугода.

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