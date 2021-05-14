Биолог объяснила возможный рост заболеваемости COVID-19 при вакцинации 100 процентов населения

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Даже в случае стопроцентной вакцинации населения не исключается возобновление роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По словам эксперта, на Сейшелах удалось вакцинировать 100 процентов населения, однако спустя какое-то время вновь началась вспышка заболеваемости.

— Дело в том, что там была вакцинация не слишком эффективной китайской вакциной и AstraZeneca. Эти вакцины дают в среднем субоптимальный иммунный ответ (то есть защита около 70 процентов), и вот результат, — пояснила Баранова.

Биолог подчеркнула, что подобное развитие событий не исключено и в России, если население будет прививаться неэффективным препаратом. В связи с этим специалист рекомендовала вакцинироваться «Спутником V», сообщает РИА Новости.

Ранее вирусолог объяснила эффективность российских препаратов при профилактике COVID.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Россиянам рассказали, какие прививки следует сделать перед отпуском за границей