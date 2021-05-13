Россиянам рассказали, какие прививки следует сделать перед отпуском за границей

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Врачи рекомендуют сделать прививку, прежде чем полететь на отдых в другую страну, чтобы обезопасить себя от опасных болезней. Об этом рассказала врач-аллерголог-иммунолог отделения аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Татьяна Филимонова.

Уезжая на отдых, туристы должны помнить, что во многих странах есть высокий риск заражения опасными заболеваниями. Именно поэтому специалисты рекомендуют вакцинироваться, чтобы избежать неприятных ситуаций. При этом важно также сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Гепатиты

Отправляясь в Турцию, Египет, Индию или на Черноморское побережье, следует привиться от гепатитов А и В (последняя входит в список обязательных). Гепатит А — это в просторечии «желтуха», также ее называют «болезнь грязных рук».

Бешенство

Бешенство — особо опасная вирусная инфекция, приводящая к параличу и летальному исходу после появления клинических симптомов. Заразиться им в 99 процентов случаев можно от укусов собак. Но переносят инфекцию также ежики, еноты и лисы. Именно поэтому вакцину от этого заболевания стоит ставить перед поездкой на дачу, а также в такие страны, как Таиланд, Индия, Китай, Вьетнам и Южная Америка.

Брюшной тиф

Данное заболевание — опасная бактериальная кишечная инфекция, вызывающая сильную диарею, обезвоживание и интоксикацию. Ею можно заразиться через грязную воду, немытые после туалета руки и зараженные продукты, покупаемые на базарах. Вспышки заболевания регистрируется на территориях с плохим водоснабжением и канализацией. Частые случаи заражения брюшным тифом наблюдаются в Индии, Средней Азии и Африке.

Желтая лихорадка

Желтая лихорадка передается при укусах тропических комаров. Развивается в гепатит, а затем в геморрагическую лихорадку. При молниеносном развитии болезни можно умереть через три-четыре дня. Опасность этой болезни еще и в том, что специальных лекарств для лечения желтой лихорадки не существует.

— Прививка от желтой лихорадки вам понадобится, если вы планируете отпуск в Центральной Африке, Южной Америке, на Филиппинах, Гаити, островах Океании. Инфекция считается опасной, и без сертификата международного образца о прививке вас не пустят во многие страны, — отметила врач.

Клещевой энцефалит

Заразиться этим заболеванием можно и на территории России. Тем, кто решил поехать в в Японию, Камбоджу, Вьетнам, Лаос, Непал и Китай, также следует вакцинироваться, пишет «АиФ».

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