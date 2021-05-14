Новые высокотехнологичные ангиографы начали поставлять в больницы Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Столичные стационары за три года оснастят новыми ангиографами, которые используют для максимально точной диагностики и проведения разного рода операций, в том числе при онкологических заболеваниях. Поставки закупленного по контрактам жизненного цикла оборудования уже начались. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Использование новейших моделей ангиографов открывает новые возможности московским врачам в различных областях медицины. Прежде всего при оказании помощи пациентам с инфарктами и инсультами, а также с онкологическими заболеваниями. Всего в рамках закупок по контрактам жизненного цикла мы приобрели 41 ангиограф в различных конфигурациях, в том числе три детских, — рассказала Анастасия Ракова.

По ее словам, первым аппаратом уже оснастили Городскую клиническую больницу имени О. М. Филатова. В настоящее время идет подготовка к его запуску. Половину из закупленного оборудования (19 единиц) поставят в стационары столицы до конца года. Остальные — до конца 2023 года, уточнила заммэра.

Технологии, которые используются в новых ангиографах, позволяют получить результаты более высокого качества. Помимо того, у ряда аппаратов есть столы повышенной грузоподъемности, благодаря которым можно обследовать людей с большим весом. Ангиографы, предназначенные для детей, позволяют использовать значительно меньшее количество контрастного вещества.

Уточняется, что все закупленные аппараты будут включены в единую радиологическую информационную систему (ЕРИС), в которой снимки обрабатывает в том числе и искусственный интеллект.

Всего в столице по контрактам жизненного цикла закупили более 4,9 тысячи единиц медицинского высокотехнологичного оборудования, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве по контрактам жизненного цикла закупили свыше 800 единиц эндоскопического и лапароскопического оборудования для оснащения медицинских учреждений.

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