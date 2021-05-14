Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Новые высокотехнологичные ангиографы начали поставлять в больницы Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новые высокотехнологичные ангиографы начали поставлять в больницы Москвы

Анастасия Колоскова

Город
ул. Вешняковская, 23Карта всех событий

Столичные стационары за три года оснастят новыми ангиографами, которые используют для максимально точной диагностики и проведения разного рода операций, в том числе при онкологических заболеваниях. Поставки закупленного по контрактам жизненного цикла оборудования уже начались. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Использование новейших моделей ангиографов открывает новые возможности московским врачам в различных областях медицины. Прежде всего при оказании помощи пациентам с инфарктами и инсультами, а также с онкологическими заболеваниями. Всего в рамках закупок по контрактам жизненного цикла мы приобрели 41 ангиограф в различных конфигурациях, в том числе три детских, — рассказала Анастасия Ракова.

По ее словам, первым аппаратом уже оснастили Городскую клиническую больницу имени О. М. Филатова. В настоящее время идет подготовка к его запуску. Половину из закупленного оборудования (19 единиц) поставят в стационары столицы до конца года. Остальные — до конца 2023 года, уточнила заммэра.

Технологии, которые используются в новых ангиографах, позволяют получить результаты более высокого качества. Помимо того, у ряда аппаратов есть столы повышенной грузоподъемности, благодаря которым можно обследовать людей с большим весом. Ангиографы, предназначенные для детей, позволяют использовать значительно меньшее количество контрастного вещества.

Уточняется, что все закупленные аппараты будут включены в единую радиологическую информационную систему (ЕРИС), в которой снимки обрабатывает в том числе и искусственный интеллект.

Всего в столице по контрактам жизненного цикла закупили более 4,9 тысячи единиц медицинского высокотехнологичного оборудования, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве по контрактам жизненного цикла закупили свыше 800 единиц эндоскопического и лапароскопического оборудования для оснащения медицинских учреждений.

Читайте также: «Оплатил не глядя»: какие ошибки совершают москвичи при оплате услуг ЖКХ

медицинское оборудованиеАнастасия Раковаоборудование
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Продолжаем диалог культур и религий

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Как поступить во ВГИК: талант важнее баллов по ЕГЭ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто заплатит алименты вместо горе-отцов

Все мнения
О проекте