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Более 800 единиц медоборудования закупила Москва по контрактам жизненного цикла
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Более 800 единиц медоборудования закупила Москва по контрактам жизненного цикла

Виктория Родимкина

Город

В столице по контрактам жизненного цикла (КЖЦ) закупили свыше 800 единиц эндоскопического и лапароскопического оборудования для оснащения медицинских учреждений. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастастия Ракова в четверг, 29 апреля.

По словам заммэра, в городе продолжается программа переоснащения медицинских учреждений.

— В рамках уникальной технологии закупок — контрактов жизненного цикла — мы закупили более 800 единиц оборудования экспертного класса. Применение современной эндоскопической техники в медицине — это принципиально новые возможности как для диагностики, так и для лечения самых различных заболеваний, в том числе онкологических, — сказала Анастасия Ракова.

Она отметила, что такие технологии позволяют проводить сложные операции с минимальным риском для пациентов. Это улучшает результаты хирургического вмешательства, а также сокращает время на выздоровление после операции.

Заместитель мэра также добавила, что столица делает все возможное, чтобы москвичи смогли пользоваться новейшими достижениями медицины. Анастасия Ракова подчеркнула, что теперь каждый городской стационар будет располагать эндоскопическим оборудованием, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Анастасия Раковаоборудованиемедицина
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