Сергей Собянин рассказал о создании скоропомощных корпусов в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании и модернизации скоропомощных корпусов в столице. Соответствующее сообщение глава города опубликовал в своем блоге в среду, 28 апреля.

По словам мэра, в настоящее время в столице возводятся шесть скоропомощных корпусов. В частности, 28 апреля Сергей Собянин побывал на строительстве комплекса, который откроют в ГКБ имени Вересаева через 2–3 года.

Организация подобных комплексов позволит сократить время между госпитализацией экстренного пациента в больницу до начала его лечения, подчеркнул глава города. В скоропомощных корпусах создадут приемные отделения, лаборатории и реанимации. Их обеспечат современным оборудованием и разнопрофильными операционными.

Сергей Собянин уточнил, что всю документацию в скоропомощных корпусах будут вести в электронном формате. Для родственников и друзей больных в корпусах создадут специальные зоны отдыха и ожидания.

Отмечается, что поступающих больных в зависимости от состояния здоровья будут разделять на три зоны: красную, желтую и зеленую. Пациентов «красной» категории смогут перемещать внутри корпусов оперативнее других, так как машина скорой помощи будет заезжать в специальный тамбур на первом этаже, рядом с которым организуют реанимацию и операционные.

По словам Сергея Собянина, пациенты будут проводить в скоропомощных корпусах от часа до суток. Строительство всех объектов планируют завершить в Москве в 2022–2023 годах.

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