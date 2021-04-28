Сергей Собянин рассказал о создании скоропомощных корпусов в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании и модернизации скоропомощных корпусов в столице. Соответствующее сообщение глава города опубликовал в своем блоге в среду, 28 апреля.
По словам мэра, в настоящее время в столице возводятся шесть скоропомощных корпусов. В частности, 28 апреля Сергей Собянин побывал на строительстве комплекса, который откроют в ГКБ имени Вересаева через 2–3 года.
Организация подобных комплексов позволит сократить время между госпитализацией экстренного пациента в больницу до начала его лечения, подчеркнул глава города. В скоропомощных корпусах создадут приемные отделения, лаборатории и реанимации. Их обеспечат современным оборудованием и разнопрофильными операционными.
Сергей Собянин уточнил, что всю документацию в скоропомощных корпусах будут вести в электронном формате. Для родственников и друзей больных в корпусах создадут специальные зоны отдыха и ожидания.
Отмечается, что поступающих больных в зависимости от состояния здоровья будут разделять на три зоны: красную, желтую и зеленую. Пациентов «красной» категории смогут перемещать внутри корпусов оперативнее других, так как машина скорой помощи будет заезжать в специальный тамбур на первом этаже, рядом с которым организуют реанимацию и операционные.
По словам Сергея Собянина, пациенты будут проводить в скоропомощных корпусах от часа до суток. Строительство всех объектов планируют завершить в Москве в 2022–2023 годах.
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