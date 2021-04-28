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Анастасия Ракова: Две московские поликлиники полностью отказались от бумажных медкарт
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Анастасия Ракова: Две московские поликлиники полностью отказались от бумажных медкарт

Полина Долганова

Здоровье

Две столичные поликлиники в качестве эксперимента перешли от бумажных медицинских карт к полностью электронным. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Сегодня (28 апреля — прим. «ВМ») мы объявляем, что в двух поликлиниках мы приступаем к эксперименту по ведению медицинской карты исключительно в электронном виде, — цитирует заммэра агентство городских новостей «Москва».

Она уточнила, что от бумажных медкарт отказались поликлиники №122 и 110.

Ранее «ВМ» сообщала, что москвичи оформили тысячу загранпаспортов при помощи криптобиокабин в центрах госуслуг.Биометрическую информацию гражданина — цифровое фото и отпечатки пальцев двух рук —кабина передает в Управление МВД.

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поликлиникаАнастасия РаковаМосква
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