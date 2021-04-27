Москвичи оформили тысячу загранпаспортов при помощи криптобиокабин в центрах госуслуг

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В столице выдали тысячный заграничный паспорт с биометрическими данными, который был оформлен посредством криптобиокабины. Всего московские центры «Мои документы» приняли более 2,5 тысячи заявок на оформление загранпаспортов таким образом.

Уточняется, что с недавних пор воспользоваться услугой можно без предварительной записи. Однако заявители все еще могут на портале mos.ru забронировать удобные дату и время для визита.

Отмечается, что биометрическая информация гражданина — цифровое фото и отпечатки пальцев двух рук — криптобиометрическая кабина передает в Управление МВД. Получить документ 10-летнего срока использования посетители могут у сотрудников, прошедших специальное обучение и наделенных полномочиями по выдаче готового биометрического паспорта, минуя отдел по вопросам миграции МВД России.

Услугу можно получить независимо от места регистрации и жительства гражданина в России. При этом жители столицы смогут оформить документ через месяц, тогда как гости Москвы — через три месяца. Госпошлина за оформление паспорта для жителей старше 14 лет составляет пять тысяч рублей, для детей до 14 лет — 2,5 тысячи рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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