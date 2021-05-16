Сергей Собянин назвал количество москвичей, которые привились от COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вакцинацию от коронавируса прошли уже 1,3 миллиона жителей столицы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 16 мая.

Глава города отметил, что 99 процентов пациентов не болеют COVID-19 после вакцинации.

— Вакциной уже привито 1,3 миллиона москвичей. Ни у кого каких-либо там сложных последствий нет, все чувствуют себя хорошо, — отметил Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Также мэр призвал горожан посетить пункты вакцинации, которые работают в поликлиниках, торговых центрах и парках Москвы.

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