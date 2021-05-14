Сергей Собянин рассказал о высоком уровне антител спустя год после прививки от COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что у него сохранились антитела спустя почти год после вакцинации от коронавируса. Об этом стало известно в пятницу, 14 мая.
— У меня у самого скоро почти год будет, как получил прививку. Должен сказать, что до сих пор титры держатся, все нормально, — сообщил глава города.
После вакцины от COVID-19 не болеют 99 процентов людей, заявил Сергей Собянин в эфире «России 1».
Ранее сообщалось о том, что москвичи могут привиться в поликлиниках вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».
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