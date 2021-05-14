Москвичи могут привиться в поликлиниках вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жители столицы могут привиться от коронавируса в городских поликлиниках вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 14 мая.

— Во всех пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции, расположенных в городских поликлиниках, москвичам доступна прививка как препаратом «Спутник V», так и вакциной «ЭпиВакКорона», — рассказала заммэра.

Записаться на прививку можно в одном из 100 пунктов вакцинации, приводит слова Анастасии Раковой РИА Новости.

Ранее заместитель мэра рассказала о ситуации с диспансеризацией в Москве.

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