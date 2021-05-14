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Анастасия Ракова рассказала о ситуации с диспансеризацией в Москве
Фото: Вечерняя Москва

Анастасия Ракова рассказала о ситуации с диспансеризацией в Москве

Юлия Павлушова

Город

Около 40 процентов жителей столицы, которые прикреплены к поликлиникам, не посещали диспансеризацию. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, две трети из тех, кто проигнорировал диспансеризацию, — это мужчины трудоспособного возраста, то есть те, которым исполнилось от 18 до 55 лет. Из них диспансеризацию посещают только 20 процентов.

Отмечается, что в 2019 году граждане среднего возраста чаще посещали плановые медицинские осмотры в павильонах здоровья, чем в поликлиниках.

— Люди среднего возраста имеют низкую культуру приверженности к профилактике и последующей диспансеризации... Мы уже точно видим, что 40 процентов москвичей, прикрепленных к своим поликлиникам, ни разу в них не были, — цитирует Анастасию Ракову РИА Новости.

Ранее Анастасия Ракова рассказала о ситуации с коронавирусом в Москве.

Читайте также: Почти четыре миллиона электронных рецептов с QR-кодом выписали в поликлиниках Москвы

поликлиникадиспансеризацияАнастасия Ракова
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