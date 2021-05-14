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Почти четыре миллиона электронных рецептов с QR-кодом выписали в поликлиниках Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Почти четыре миллиона электронных рецептов с QR-кодом выписали в поликлиниках Москвы

Анастасия Колоскова

Город

С начала года в поликлиниках Москвы выписали более 3,7 миллиона электронных рецептов с QR-кодом, благодаря которым жители столицы могут получить в аптеке необходимые лекарства, лишь показав фармацевту QR-код на экране телефона или, в случае если рецепт льготный, полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Таким образом, благодаря единой цифровой платформе исчезла потребность в бумажных бланках рецептов. Сотрудник аптеки, считав QR-код, видит информацию о препаратах, которые были назначены, из базы данных ЕМИАС.

С полным списком аптек, отпускающих лекарства по QR-коду, можно ознакомиться на официальном сайте Департамента здравоохранения Москвы в разделе «Электронный рецепт». В аптечных пунктах при поликлиниках для получения льготного препарата пациенты могут предъявить вместо рецепта с QR-кодом полис ОМС. В случае отсутствия возможности использования телефона QR-код льготного рецепта можно распечатать в информационном киоске поликлиники.

Благодаря нововведению пациент в любой момент может увидеть все действующие и обслуженные рецепты в электронной медицинской карте на портале mos.ru или приложении «ЕМИАС.ИНФО» в разделе «Рецепты», а также в информационном киоске в поликлинике, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что возможность получить препараты с помощью бумажного бланка сохраняется.

Ранее сообщалось, что врачи в Москве выписали более 237 тысяч направлений с помощью искусственного интеллекта.

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