Врач рассказала, почему нужно пройти бесплатное обследование в павильонах «Здоровой Москвы»

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Проверка здоровья в павильонах «Здоровая Москва» имеет ряд преимуществ. Об этом сообщила в беседе с журналистами агентства городских новостей «Москва» главный врач столичной детской поликлиники № 7, муниципальный депутат округа Вешняки Елена Кац.

— Павильоны «Здоровая Москва», которые открылись сегодня в городских парках и зонах отдыха, — это уникальная возможность проверить свое здоровье в комфортной обстановке и в удобное время. Они работают каждый день без выходных с 08:00 до 20:00, поэтому узнать свои основные показатели здоровья можно даже во время прогулки, — сказала Елена Кац.

Она отметила, что процедура проста и удобна: пройти проверку здоровья можно без предварительной записи, имея при себе минимум документов.

— Четкая логистика внутри павильона позволяет избегать скопления пациентов, а все исследования занимают до часа времени. Благодаря единой цифровой платформе все результаты сразу попадают в электронную медицинскую карту и доступны врачу поликлиники независимо от того, в каком павильоне человек проходил чекап, — подчеркнула главврач.

Кац уточнила, что в случае выявления каких-либо отклонений пациент переходит на контроль врачей телемедицинского центра, которые помогут записаться на дальнейшие обследования в поликлинике.

— Важно помнить, что заботиться о здоровье нужно не только, когда что-то начинает болеть. Именно профилактика является одним из ключевых факторов, позволяющих избежать развития различных заболеваний, многие из которых начинаются бессимптомно. Набор обследований и исследований, доступных в павильонах «Здоровая Москва», позволяет выявлять факторы и риски развития опасных болезней сердца, сосудов, эндокринной системы и многое другое. Поэтому не стоит пренебрегать возможностью пройти такое обследование. Тем более что врачи пришли в те места, где москвичи любят проводить время, — заключила Елена Кац.

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