Сергей Собянин открыл павильон «Здоровая Москва» в Измайловском парке

Фото: Сайт Сергея Собянина

Россия, Москва, природно-исторический парк Измайлово Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Измайловском парке павильон «Здоровая Москва», где жители столицы могут бесплатно проверить свое здоровье.

Глава города отметил, что москвичи получили возможность пройти полное обследование, не посещая поликлинику. В 2019 году в проекте «Здоровая Москва» поучаствовали около миллиона человек.

— Сейчас развили эту историю, сделали более насыщенной программу исследований, больше аппаратуры, больше возможностей. Ваш предварительный диагноз сразу запишут в электронную медицинскую карту, его возьмет на контроль телемедицинский центр — будет сопровождать до получения окончательного диагноза, назначения препаратов, лекарств, — сказал Сергей Собянин.

Он уточнил, что проект является очень важным в период пандемии коронавируса. Столичный мэр поблагодарил совет врачей, которые провели дополнительные исследования и выработали методику. В павильонах «Здоровая Москва» установлено более 1,5 тысячи единиц оборудования, сообщается в личном блоге мэра Москвы.

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