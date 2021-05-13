Врачи в Москве выписали более 237 тысяч направлений с помощью искусственного интеллекта

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С момента начала работы системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР) осенью 2020 года с ее помощью терапевты и врачи общей практики выписали пациентам свыше 237 тысяч направлений на медицинские исследования.

В основу работы СППВР легли технологии искусственного интеллекта.

— Терапевты уже восемь месяцев пользуются системой поддержки принятия врачебных решений. За это время они выписали 237,5 тысячи направлений на исследования для диагностики предварительного диагноза, предложенного искусственным интеллектом, — сообщила первый заместитель начальника управления заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Юлия Урожаева.

В СППВР входят цифровые инструменты, поддерживающие принятие медицинских решений на каждом этапе обследования и лечения пациента. В настоящее время система включает два модуля. Первоначально при помощи сервиса врач ставит предварительный диагноз, внеся в систему жалобы пациента. На основе них искусственный интеллект выдвигает три наиболее вероятных диагноза из 265 групп. Врач может выбрать предложение цифрового помощника или поставить собственный диагноз.

После этого система подсказывает профильных врачей, к которым нужно обратиться пациенту и необходимые для установки точного диагноза исследования. Врач может убрать из предлагаемого перечня лишнее или расширить его.

Всего с начала использования СППВР врачи поставили свыше миллиона диагнозов. Нейросеть продолжает обучаться на уникальных данных, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, 20 октября 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система поддержки принятия врачебных решений стартовала во всех взрослых столичных поликлиниках.

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