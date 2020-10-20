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Система поддержки принятия врачебных решений заработала в поликлиниках Москвы
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Система поддержки принятия врачебных решений заработала в поликлиниках Москвы

Виктория Родимкина

Город

Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) стартовала во всех взрослых столичных поликлиниках. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Городской поликлиники № 68 во вторник, 20 октября.

На встрече также присутствовал президент ПАО «Сбербанк» Герман Греф, который стал партнером в реализации проекта искусственного интеллекта.

Глава города отметил, что на сегодняшний день столица готова к революционному прорывному решению, подготовленному с помощью врачей и экспертов. По словам столичного мэра, в городе созданы цифровые протоколы лечения по большинству нозологий, пакетные назначения, лабораторные, диагностические направления к другим врачам. Кроме того, Сбербанк создал систему искусственного интеллекта, которая полезна медикам.

— Теперь надо соединить огромные массивы данных, которые есть у нас, цифровые потоки, протоколы, назначения и обучать эту машину, совместив эти технологии. И, конечно, я уверен, это даст колоссальный эффект по качеству диагностики, лечению и дальнейшему сопровождению пациентов, — сказал Собянин.

Он добавил, что в основе этого будут лежать мнения лучших медиков России, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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врачиполиклиникаСергей Собянин
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