Сергей Собянин предоставил субсидию предприятиям Всероссийского общества слепых

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о предоставлении субсидий восьми предприятиям Всероссийского общества слепых. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 20 октября.

— Восемь предприятий Всероссийского общества слепых получат субсидию из городского бюджета, — говорится в сообщении.

Уточняется, что размер выплат составит 35,9 миллиона рублей. Эти средства пойдут на частичную компенсацию затрат предприятий на выплату зарплаты сотрудникам с инвалидностью.

Среди таких предприятий завод «Кунцево-Электро», издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс «Логосвос», производственные объединения «Электротехника» и «Металлпластизделие», передает агентство городских новостей «Москва».

Более 50 процентов сотрудников предприятий ВОС являются инвалидами по зрению, слуху.

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