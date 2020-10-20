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Сергей Собянин расширил перечень получателей субсидий на развитие производства
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин расширил перечень получателей субсидий на развитие производства

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому список получателей субсидий на развитие производства будет расширен. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы во вторник, 20 октября.

— Принято решение о расширении перечня получателей субсидий на развитие промышленного и инновационного производства. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Собянин, — уточнили в сообщении.

В постановлении указано, что теперь субсидии также смогут получить креативные технопарки, промышленные комплексы, инновационные научно-технологические центры и организации, реализующие инвестиционные приоритетные проекты (ИПП) по созданию промышленных комплексов.

Ранее выплаты предназначались только технопаркам, индустриальным паркам и организациям, реализующим ИПП по созданию этих объектов.

Кроме того, субсидии будут выплачивать в качестве компенсации на проценты по кредитам на оборудование, затрат на лизинг оборудования любым юрлицам, которые работают в сфере промышленности, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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