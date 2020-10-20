Сергей Собянин расширил перечень получателей субсидий на развитие производства

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому список получателей субсидий на развитие производства будет расширен. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы во вторник, 20 октября.

— Принято решение о расширении перечня получателей субсидий на развитие промышленного и инновационного производства. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Собянин, — уточнили в сообщении.

В постановлении указано, что теперь субсидии также смогут получить креативные технопарки, промышленные комплексы, инновационные научно-технологические центры и организации, реализующие инвестиционные приоритетные проекты (ИПП) по созданию промышленных комплексов.

Ранее выплаты предназначались только технопаркам, индустриальным паркам и организациям, реализующим ИПП по созданию этих объектов.

Кроме того, субсидии будут выплачивать в качестве компенсации на проценты по кредитам на оборудование, затрат на лизинг оборудования любым юрлицам, которые работают в сфере промышленности, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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