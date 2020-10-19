Сергей Собянин утвердил проекты планировки трех линейных объектов в столице
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проекты планировки трех линейных объектов в столице. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале главы города.
В частности, двумя постановлениями предусмотрены реконструкция водопроводных сетей на Лонгиновской и Наличной улицах, а также в проезде № 4801 в Зеленограде.
Еще один документ утверждает проект планировки участка дорожной сети микрорайона «B» в поселении Троицк.
Контролировать выполнение постановлений будет заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Читайте также: Мэр Москвы утвердил проект планировки электродепо «Аминьевское»