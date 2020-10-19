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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проекты планировки трех линейных объектов в столице. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале главы города.

В частности, двумя постановлениями предусмотрены реконструкция водопроводных сетей на Лонгиновской и Наличной улицах, а также в проезде № 4801 в Зеленограде.

Еще один документ утверждает проект планировки участка дорожной сети микрорайона «B» в поселении Троицк.

Контролировать выполнение постановлений будет заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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