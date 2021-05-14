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Доктор Мясников заявил, что в России началась третья волна COVID-19
Фото: Youtube / Ксения Собчак

Доктор Мясников заявил, что в России началась третья волна COVID-19

Иван Юминов

Здоровье

Третья волна коронавируса началась в России. Об этом заявил телеведущий и врач Александр Мясников в пятницу, 14 мая.

— Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам, — рассказал специалист.

Эта волна продлится около трех месяцев, а за ней последует спад. Надеяться можно только на вакцинацию, сообщил Мясников в своем Telegram-канале.

Ранее инфекционист рассказал, что вызвало рост заболеваемости COVID-19 в Москве.

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Александр МясниковРоссиякоронавирус
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