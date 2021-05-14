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Сергей Собянин: Почти 1,3 миллиона москвичей привились от COVID-19
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Сергей Собянин: Почти 1,3 миллиона москвичей привились от COVID-19

Юлия Павлушова

Город

Около 1,3 миллиона жителей столицы уже прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Ситуация, она, в целом, стабильная. Мы видим небольшой рост, но он не является критическим. Но сам уровень заболевания достаточно большой, — отметил глава столицы в эфире телеканала Россия 1.

Сергей Собянин напомнил, что пункты вакцинации работают в столичных парках и торговых центрах. Привиться можно в любое время. Также мэр призвал горожан беречь здоровье.

Ранее сообщалось, что московские врачи за сутки вылечили от коронавируса еще 2943 пациента.

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вакцинацияСергей Собянинкоронавирус
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