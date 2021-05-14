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Московские врачи вылечили от коронавируса еще 2943 пациента за сутки
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 2943 пациента за сутки

Юлия Павлушова

Город

За минувшие сутки столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 2943 пациента. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Таким образом, число людей, выздоровевших от коронавируса, выросло до 1 020 683.

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 2943 пациента за суткиФото: Оперштаб

Вместе с тем за сутки медики выявили 1324 новых случая заболевания. За 24 часа скончались 60 пациентов.

Ранее вирусолог объяснила эффективность российских препаратов при профилактике коронавируса.

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