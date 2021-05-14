Инфекционист рассказал, что вызвало рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Рост заболеваемостью коронавирусом на территории Москвы, вероятно, вызван майскими праздниками. Об этом заявил врач-инфекционист Николай Малышев.
Вместе с тем медик отметил, что говорить о какой-то тенденции еще рано. Для начала нужно посмотреть на динамику заболеваемости в ближайшие дни.
— Так или иначе люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте. До майских мы как раз говорили, что после праздников, возможно, будет подъем, — цитирует медика РИА Новости.
Исходя из статистики оперативного штаба по коронавирусу медики столицы зафиксировали максимум новых случаев заболевания с 17 января — 3818.
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