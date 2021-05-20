Сергей Собянин: В Москве не наблюдается взрывного роста заболеваемости COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве не наблюдается взрывного роста заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал в четверг, 20 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

По его словам, ситуация с COVID-19 в столице остается сложной, но резкого роста числа новых пациентов с коронавирусом нет.

— Что касается ситуации, она остается сложной, но, еще раз говорю, не драматичной: небольшой рост, но при этом никаких серьезных отклонений или взрывного роста не наблюдается, — подчеркнул глава города.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин открыл первый Московский международный онкологический форум.

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