Сергей Собянин: В Москве не наблюдается взрывного роста заболеваемости COVID-19
В Москве не наблюдается взрывного роста заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал в четверг, 20 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».
По его словам, ситуация с COVID-19 в столице остается сложной, но резкого роста числа новых пациентов с коронавирусом нет.
— Что касается ситуации, она остается сложной, но, еще раз говорю, не драматичной: небольшой рост, но при этом никаких серьезных отклонений или взрывного роста не наблюдается, — подчеркнул глава города.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин открыл первый Московский международный онкологический форум.
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